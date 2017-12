Dell'Utri, Toti: Finisca accanimento nei suoi confronti, spero a Natale gia' in famiglia

(Agenzia Vista) Liguria, 23 dicembre 2017 La procura generale di Caltanissetta ha chiesto la sospensione della pena per l’ex senatore di Forza Italia Marcello Dell’Utri, detenuto per scontare una condanna definitiva a sette anni per concorso in associazione mafiosa. L’istanza è stata presentata nel corso del giudizio di revisione avviato su richiesta della difesa dell’imputato davanti alla corte d’appello nissena, in seguito alla sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato illegittima la condanna inflitta, per lo stesso reato, all’ex numero due del Sisde Bruno Contrada. Il commento del presidente della Regione Liguria e consigliere politico di Forza Italia, Giovanni Toti _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev