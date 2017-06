(Agenzia Vista) Roma, 17 giugno 2017 Benedetto Della Vedova ed Emma Bonino in piazza del Pantheon a Roma per l'iniziativa 'Forza Europa'. "Il vento in Europa sta cambiando in favore dell'europeismo - commenta la leader radicale - Ma in Italia prevale ancora la spinta per uscire dall'Europa". "L'Italia sarà grande solo se l'Unione Europea sarà grande - aggiunge Della Vedova - Bisogna sfidare Grillo, Meloni e Salvini sul terreno dell'antieuropeismo". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev