Delrio: ora contenuti e direzione, il segretario vedremo poi

Milano, (askanews) - "Noi abbiamo bisogno di una direzione più che di un candidato, a noi interessa trovare le parole giuste per questo Paese in un momento in cui si sentono grida sbagliate. Un paese che dovrebbe investire sui giovani e invece investe ancora per l'aumento della spesa pensionistica, che dovrebbe investire sul lavoro e invece investe sull'assistenza: dobbiamo trovare parole giuste e poi ci sarà sicuramente una bella voce che le interpreta". Così Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, interpellato a margine del Forum Pd sulle candidature al congresso Dem.Quanto all'ipotesi che l'attuale segretario Maurizio Martina possa candidarsi anch'egli, Delrio dice: "Sono tutti molto bravi i nostri candidati, già in campo e potenziali. Noi siamo un partito plurale, non c'è nessuno che ci comanda dall'esterno, il confronto avverrà, l'importante è che avvenga come nelle buonefamiglie, in armonia".