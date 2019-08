Roma, 27 ago. (askanews) - "Abbiamo solo l'aspettativa che presto si possa annunciare per gli italiani un piano di sostegno alle famiglie e la riduzione del costo del lavoro mettendo più soldi in tasca ai lavoratori, questo è quello di cui vorrei discutere".Così il capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati Graziano Delrio arrivando al Nazareno per la cabina di regia che dovrebbe decidere se proseguire il dialogo con i 5S nel tentativo di formare un nuovo governo.