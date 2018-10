Delrio: S&P non ci ha declassati, ma governo si metta d'accordo

Milano, (askanews) - "Bisogna che si mettano d'accordo: Salvini e Di Maio dicono che noi abbiamo rovinato l'Italia, invece Tria e Conte dicono che i fondamentali dell'Italia sono molto buoni, e sono buoni perché i sacrifici fatti da famiglie e imprese e le politiche messe in campo hanno consentito all'Italia di risollevare la testa". Lo ha detto Graziano Delrio, capogruppo Pd alla Camera, rispondendo - a margine del Forum Dem di Milano - ad una domanda sulla decisione di S&P di lasciare invariato il rating ma indicare un outlook negativo per l'Italia."La condizione ora dell'Italia è piena di potenzialità, e le scelte che ora stanno facendo portano al declassamento: questo è il significato delle agenzie di rating, che mi interessano poco - spiega Delrio - se non fosse che dobbiamo chiedere 400 miliardi all'anno di prestiti e i prestiti si fanno sulla fiducia e purtroppo quelli che devono prestare i soldi guardano al giudizio di queste agenzie".