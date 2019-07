(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2019 Scontro in Senato tra il Pd e la presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati sulle tre interrogazioni presentate dai senatori dem per chiarire i suoi rapporti con i russi del ministro Salvini. “Il Senato non può essere il luogo del dibattito che riguarda pettegolezzi giornalistici" ha risposto la presidente del Senato. _Courtesy SenatoWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev