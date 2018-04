(Agenzia Vista) Genova, 30 aprile 2018 Deraglia un treno in manovra a Genova, l'intervento dei Vigili del Fuoco Squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute questa mattina presso la stazione ferroviaria di Brignole, dove un treno in manovra si è schiantato su un binario tronco. Il personale, una volta sul posto, ha prima estratto il macchinista ferito dalla cabina di testa e poi ha messo in sicurezza l’area interessata dal sinistro. / fonte Vigili del Fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev