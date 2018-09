(Agenzia Vista) Roma, 29 settembre 2018 Derby, Inzaghi (all Lazio) la Roma ha avuto qualcosa in piu' e ha meritato di vincere La Roma vince il derby della Capitale battendo per 3-1 la Lazio. Partita combattuta allo Stadio Olimpico, con i giallorossi in vantaggio nel primo tempo grazie ad un gol di Lorenzo Pellegrini. Nella ripresa c'è la reazione degli avversari che trovano il pareggio con Ciro Immobile, abile nello sfruttare un'indecisione di Fazio in uscita. La situazione di parità dura poco, con l'ex Alexandar Kolarov che batte Strakosha su calcio di punizione. Il punteggio finale viene fissato da Federico Fazio che riscatta l'errore segnando il 3-1. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev