Desirée, Conte: intollerabile spazi urbani sospesi da regole

Rimini, (askanews) - "Non possiamo tollerare che all'interno del tessuto urbano si creino degli spazi sospesi dalle regole giuridiche. Non possiamo assolutamente tollerarlo". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine del suo intervento all'Assemblea dell'Anci commenta con i giornalisti alla Fiera di Rimini il drammatico caso di cronaca registrato nella capitale con lo stupro e omicidio della sedicenne Desirée."Sono padre anch'io e non oso immaginare cosa si possa provare a perdere una figlia - ha aggiunto il premier - sono vicino ai genitori".