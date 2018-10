Roma, (askanews) - "Più poteri al sindaco di Roma, è il momento di farlo". Lo ha detto il vicepremier e ministro, Luigi Di Maio, a Radio 24, osservando che è una capitale che "non ha uguali in Europa per complessità e grandezza"."Conosco la Lega e non credo faccia campagna elettorale su una tragedia del genere", ha aggiunto a proposito dell'ipotesi che il Carroccio stia sfruttando la tragedia della giovane Desiree per fare campagna elettorale per il futuro sindaco di Roma.