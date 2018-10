(Agenzia Vista) Roma, 25 ottobre 2018 Desiree, la fiaccolata nel quartiere San Lorenzo La fiaccolata in via dei Lucani, dove è stata uccisa la sedicenne Desirée. Sul luogo si è recata anche la sindaca di Roma Virginia Raggi che, accompagnata dalla presidente del municipio, si è appellata allo Stato per un maggiore presidio del territorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev