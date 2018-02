(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2018 Dessi' (M5s) da le sue spiegazioni su Facebook, ma non si sente l'audio e interrompe la diretta Emanuele Dessi', candidato con il Movimento 5 Stelle alle elezioni politiche del 4 marzo 2018, ha fatto una diretta Facebook per spiegare la sua posizione negli scandali che lo hanno investito. Dessi' ha dovuto interrompere la diretta, per poi riprenderla, per problemi con l'audio. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev