(Agenzia Vista) Roma, 02 febbraio 2018 Dessi' (M5s) ho provato a pagare 200euro per il fitto ma Comune non me lo ha mai permesso ''Ho chiesto di pagare una cifra piu' congrua, piu' alta ho provato a pagare fino a 200 euro al mese ma la legge non me lo ha permesso''. Queste le parole di Emanuele Dessi', candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 con il Movimento 5 Stelle, in una diretta Facebook in cui da la sua versione dei fatti sugli scandali che lo hanno investito. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev