(Agenzia Vista) Roma, 02 February 2018 Dessi' (M5s) nessun rapporto con clan Spada, conosco solo Domenico pugile campione del mondo ''Io non ho nessuna relazione con il clan Spada, conosco Domenico che e' un pugile, e' stato campione del mondo, un simbolo sportivo per l'Italia''. Queste le parole di Emanuele Dessi', candidato alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 con il Movimento 5 Stelle, in una diretta Facebook in cui da la sua versione dei fatti sugli scandali che lo hanno investito. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev