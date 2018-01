Di Battista ai giornalisti: di De Luca non mi frega niente, mi interessano le nostre proposte

(Agenzia Vista) Ercolano (Na), 12 gennaio 2018 Di Battista ai giornalisti di De Luca non mi frega, mi interessano le nostre proposte Alessandro Di Battista arriva al Museo archeologico virtuale per presentare il programma per l'ambiente del M5S per le prossime elezioni politiche. Di Battista ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano un commento sull'operato del presidente De Luca che nonn gli frega niente del Governatore preferendo parlare delle proposte dei 5 stelle. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev