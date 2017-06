Di Battista attaccato da attivista su vaccini risponde: commissione M5s prendera' decisione giusta

(Agenzia Vista) Roma, 03 June 2017 Alessandro Di Battista e' stato in Calabria per sostenera la campagna elettorale di Bianca Laura Granata, candidata a sindaco nel Comune di Catanzaro. Durante il suo intervento dal palco Di Battista ha parlato anche di legge elettorale, ''I colleghi che hanno parlato li capisco bene. Loro non si fidano del Partito democratico e neanche io mi fido Di questi bari professionisti. Ciononostante si deve andare avanti per trovare una legge che sia soprattutto costituzionale, cioe' legale. Con il supporto Di M5s speriamo Di ottenere una legge elettorale costituzionale''. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev