Di Battista-Di Maio: on the road verso Strasburgo per cambiare Ue

Roma, 14 gen. (askanews) - "Ciao a tutti buongiorno, io mi fido assolutamente di Luigi, anche alla guida..."Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista in viaggio in auto fino a Strasburgo; l'obiettivo è portare alcuni messaggi importanti all'Europa e muoversi contro i poteri forti. On the road insieme, in pieno clima elettorale verso le europee. Un modo spiega Di Battista da poco rientrato in Italia dopo un lungo viaggio in Sud America, per lanciare messaggi interessanti: "Io ho deciso di non candidarmi ma certe battaglie si portano avanti: oggi andiamo a Strasburgo a lanciare alcuni messaggi importanti direttamente lì".Secondo Di Battista vanno messe le mani sui Trattati per allargare la platea di chi beneficia dei diritti economici e sociali. Il tour toccherà varie città fra Svizzera e Francia e Di Maio fa sapere che durante il viaggio in auto la coppia si collegherà nuovamente attraverso Facebook. E DI Battista assicura:"O l'Europa si mette in testa che si ricostruisce tutto a partire dai diritti, oppure se crolla tutto non è colpa del M5S che sta lì a battagliare e rispettare le istituzioni europee".