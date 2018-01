(Agenzia Vista) Ercolano (Na), 12 gennaio 2018 Di Battista, Grillo e' anima di un movimento che ora cammina con le sue gambe Alessandro Di Battista arriva al Museo archeologico virtuale per presentare il programma per l'ambiente del M5S per le prossime elezioni politiche. Di Battista ha ribadito ai giornalisti che Beppe Grillo è l'anima di un movimento che ora cammina con le sue gambe. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev