(Agenzia Vista) Venafro, 19 aprile 2018 Di Battista: "In quale altro Paese Berlusconi potrebbe dare ancora carte?" "Questa è l'Italia e noi stiamo ancora qui a parlare di Berlusconi, ma in quale altro Paese al mondo uno come lui potrebbe dare ancora carte?". Queste le parole di Alessandro Di Battista durante il suo intervento al comizio a sostegno di Andrea Greco, candidato M5s per la presidenza della Regione Molise. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev