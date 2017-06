Di Battista in Sicilia: ci interessa un popolo che alza la testa

Palermo (askanews) - Minitour in Sicilia per il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Il vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari è sbarcato sull'isola per sostenere i candidati grillini alle elezioni comunali del prossimo 11 giugno. Di Battista ha supportato i candidati in giro per la Sicilia per concludere con l'appuntamento più atteso a Palermo, di fronte al Teatro Massimo, a fianco del candidato sindaco pentastellato Ugo Forello. "Noi giriamo tanto a prescindere dalle elezioni, ci interessa un popolo che alza la testa, perché senza cittadini che alzano la testa neanche noi dentro le istituzioni ce la potremmo fare".