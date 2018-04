(Agenzia Vista) Venafro, 18 aprile 2018 Di Battista: "Sarò molto educato, questo è il primo comizio da ex parlamentare" "Questo è il mio primo comizio da ex parlamentare, per questo starò molto attento alle parole che userò, sarò molto educato". Queste le parole di Alessandro Di Battista durante il suo intervento al comizio a sostegno di Andrea Greco, candidato M5s per la presidenza della Regione Molise. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev