(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2018 Di Maio Dl fiscale prossima volta a Salvini ne daremo due copie Il vicepresidente del Consiglio e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti fuori da Palazzo Chigi prima del Consiglio odei Ministri: "Ora smettiamola con il dire che c'è panna montata. Non la buttiamo in caciare, togliamo Di mezzo il condono per gli evasori e andiamo avanti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev