(Agenzia Vista) Avellino, 11 febbraio 2018 Di Maio acclamato come un star ad Avellino, una signora gli grida 'mio marito mi chiama Giggino' Luigi Di Maio, candidato presidente dle Consiglio per il Movimento 5 Stelle, ha partecipato ad un incontro elettorale e, al momento della sua presentazione, e' stato acclamato come una star dal pubblico, alcuni gli hanno urlato 'Presidente', una signora gli ha detto 'Mio marito mi chiama Giggino'. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev