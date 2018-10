(Agenzia Vista) Roma, 12 ottobre 2018 Di Maio agli studenti: "Manifestare è sacrosanto ma non è vero che stiamo tagliando" "Oggi ci sono diverse manifestazione degli studenti in tutta Italia, a loro voglio dire che manifestare è sacrosano, io ho fatto il rappresentante degli studenti quindi so che significa, ma non è vero che stiamo tagliando. Venite al ministero a confrontiamoci". Queste le parole di Luigi Di Maio, ministro del Lavoro, durante una diretta sui social. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it