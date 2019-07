Di Maio: l'autonomia si farà ma senza disgregare il Paese

Salerno, 23 lug. (askanews) - L'autonomia si farà ma senza disgregare il Paese e cogliendo l'occasione per introdurre meccanismi di solidarietà. E' la posizione espressa dal vicepremier e leader del Movimento Cinque stelle Luigi Di Maio a margine della visita al festival di Giffoni. "L'autonomia si farà. Ovviamente abbiamo messo fuori l'assunzione dei docenti su base regionale, per evitare scuole di serie A e di serie B. Ma l'Autonomia si farà senza danneggiare il Centro-Sud, senza togliere soldi agli altri e garantendo quei meccanismi di solidarietà che finora sono mancati: fondo di perequazione e livelli essenziali. Spero che nei prossimi giorni ci possa essere un ulteriore dialogo con i governatori, anche del Sud. Ma lasciatemi dicre che un Paese sovrano è un Paese unito, se disgreghiamo questo Paese perdiamo la sovranità. E in questo momento qualche battuta di questi giorni è discriminatoria verso il Sud, e ricorda le parole degli euroburocrati verso l'Italia".