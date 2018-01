Di Maio cerca di prendere una palla al robot umanoide iCub all'IIT di Genova

(Agenzia Vista) Liguria, 10 gennaio 2018 Il Rally per l'Italia di Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, ha fatto tappa a Genova. In mattinata l'esponente grillino ha presentato a Milano il progetto 'Leggi da abolire': "in questo Paese non servono nuove leggi, serve abolire quelle inutili che complicano la vita di cittadini e imprese", ha scritto il candidato premier sulla sua pagina Facebook. Nel pomeriggio il programma ha previsto una visita all'Istituto Italiano di tecnologia a Genova Morego _ Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev