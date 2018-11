(Agenzia Vista) Roma, 02 novembre 2018 Di Maio: "Decreto per reddito cittadinanza e quota 100 entro Natale" "Tutti sanno che all'interno della legge di bilancio non è specificato come verranno eragati i fondi. Entro Natale faremo un Consiglio dei Ministri per il reddito di cittadinanza e quota 100". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante una diretta Facebook. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it