(Agenzia Vista) Napoli, 13 luglio 2017 Il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, e' stato sul Vesuvio per controllare di persona la situazione dei roghi, partendo direttamente da Bruxelles dove si trovava per incontri istituzionali. Di Maio e' stato accompagnato dai Vigili del Fuoco sul vulcano, dove ha verificato le difficolta' in cui stanno operando gli uomini delle forze dell'ordine. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev