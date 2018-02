(Agenzia Vista) Nuoro, 04 febbraio 2018 Di Maio e' razzista dire che immagrati servono perche' in Italia nascono pochi bambini ''Per me e' razzismo dire che siccome facciamo pochi figli dobbiamo utilizzare gli immigrati per fare figli, e' una cosa di un razzismo inaudito''. Queste le parole di Luigi Di Maio, candidato presidente del Consiglio per il Movimento 5 Stelle, durante un incontro elettorale in Sardegna. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev