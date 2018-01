Di Maio: In Italia troppe leggi, declinare le proprie responsabilità è lo 'sport' più praticato

(Agenzia Vista) Genova, 10 gennaio 2018 "Dall'inizio dello stato unitario ad oggi sono state prodotte 187 mila, a livello nazionale ne vengono prodotte una nuova ogni due giorni al mese, in più ci sono quelle regionali ed europee. In questi anni si è creato l'effetto che ogni volta che c'è un problema non si ha una legge di riferimento per risolvere quel problema". Lo ha detto il candidato premier del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio a Genova, durante l'incontro con gli artigiani allo Star Hotel. Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev