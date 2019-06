Roma, 6 giu. (askanews) - "La lettera Ue sul debito 2018 dimostra che la Ue non ha imparato niente dal passato: queste lettere sono abbastanza paradossali. Se fai sempre le stesse cose o sei in malafede o sei incompetente". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dello sviluppo economico, Luigi Di Maio, nel suo intervento all'assemblea della Confcommercio, aggiungendo tuttavia che "ci sarà una trattativa con l'Europa, queste lettere non le rispediremo al mittente".