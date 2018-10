(Agenzia Vista) Sicilia, 27 ottobre 2018 Di Maio: "Nessun litigio con Draghi, siamo in un Paese libero e ognuno esprime sue idee" "Con Draghi nessun litigio, ho solo espresso la mia idea come ha fatto lui, siamo in un Paese libero". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, durante il suo tour in Sicilia per visitare i Comuni colpiti dal sisma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it