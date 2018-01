(Agenzia Vista) Firenze, 17 gennaio 2018 Di Maio non lasceremo il paese nel caos Il candidato premier M5S, Luigi Di Maio, a un incontro con le categorie economiche a Firenze: "Si è scelto una legge elettorale che non dà certezze su chi vincerà, ma un governo vogliamo assicurarlo: la sera delle elezioni non lasceremo il paese nel caos, e faremo un appello alle altre forze politiche per non lasciare il paese senza un governo".courtesy Italia7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev