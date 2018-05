Di Maio: "Non sono stato io impedimento a firma contratto con la Lega, ok a figura terza"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2018 Di Maio disponibile a cercare figura terza come premier, non sono stato io impedimento a firma contratto Terzo giro di Consultazioni al Quirinale. A poco più di un mese di distanza dai primi incontri, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato i leader dei gruppi Parlamentari e i presidenti di Camera e Senato per nuovi incontri, con l'auspicio di districare il nodo della formazione di un Governo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it