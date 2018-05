Di Maio: "O si va al voto, o c'è pericolo di governo tecnico"

Roma, (askanews) - "È chiaro ed evidente che il problema non era l'impuntatura sul presidente del Consiglio dei ministri, è chiaro ed evidente che il fatto che Di Maio volesse fare il premier era una scusa, anche perché la Lega sapeva da settimane che avremmo potuto decidere insieme un presidente del Consiglio dei ministri per far partire un governo politico con M5S e Lega": lo ha affermato il capo politico del M5S Luigi Di Maio parlando con i giornalisti alla Camera."Salvini sta chiedendo un mandato evidentemente per sostenere il proprio governo sui cambi di casacca, sui voltagabbana, gente che abbiamo già visto nell'ultima legislatura e che di certo non ha aiutato le istituzioni", ha aggiunto."Questo comportamento in cui si sceglie ancora una volta Berlusconi al governo del cambiamento, questo comportamento per cui si sceglie la restaurazione alla rivoluzione, porta a due conseguenze: o il pericolo di un governo tecnico e se lo vogliono votare nel centro-destra lo devono dire pubblicamente, perché sarebbe l'ennesimo governo alla Monti, non connesso con i cittadini e quindi lontano dalle loro esigenze, oppure il voto", ha sottolineato.