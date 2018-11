Di Maio padre, Crozza: come scoprire che papà Salvini è nigeriano

Roma, (askanews) - "Se l'accusa fosse vera, noi avremmo il padre del ministro del Lavoro che fa lavorare gli operai in nero. Come direbbe Minniti: è uno choc! È come se scoprissimo che il padre di Travaglio era Craxi, ci manca solo scoprire che il papà di Salvini è nigeriano": così Maurizio Crozza nella copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, sul padre del ministro Luigi di Maio accusato di avere dato lavoro in nero."Di Maio su Facebook ha commentato: 'Mio padre ha fatto degli errori nella sua vita e da questo comportamento prendo le distanze, ma resta sempre mio padre'. Fa bene a prendere le distanze, perché è solo socio al 50% dell'azienda del papà, al momento prende metà delle distanze", ha aggiunto."Il papà di Giggino è l'ennesimo padre che mette nei guai i figli: il padre di Renzi, il padre della Boschi, il padre di Di Maio. Ora proprongo una legge: 'per governare questo paese non basta essere onesti, bisogna essere anche orfani'", ricordato pungente Crozza."Abbiamo fatto bene a rottamare quelli di prima? Cosa ci aveva mai fatto il papà di D'Alema? niente, a parte fare un figlio. Come riassumere gli ultimi 20 anni della nostra Repubblica? Dai padri costituenti ai padri costituiti", ha concluso il comico genovese.Il link è attivo su www.raiplay.it