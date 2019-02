(Agenzia Vista) Roma, 09 febbraio 2019 Di Maio: "Rapporti con la Lega ottimi, facciamo anche i duetti come a Sanremo" "I rapporti con la Lega sono ottimi, facciamo anche i duetti come a Sanremo". Queste le parole di Luigi Di Maio, vicepresidente del Consiglio, intervistato a margine della sua visita alla NEXT di Padova. fonte Facebook_Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it