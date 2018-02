(Agenzia Vista) Nuoro, 04 febbraio 2018 Di Maio Renzi ha preso soldi da Mafia Capitale ''Renzi ci dice che noi abbiamo candidato nelle nostre liste un amico degli Spada. Maio dico, me lo dici proprio tu che hai preso i soldi da Buzzi per la campagna elettorale per le elezioni europee e da mafia capitale?''. Queste le parole di Luigi Di Maio, candidato presidente del Consiglio per il Movimento 5 Stelle, durante un incontro elettorale in Sardegna. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev