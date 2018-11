Di Maio salta il comizio a Corleone: "Gravi frasi del candidato M5s"

(Agenzia Vista) Palermo, 23 novembre 2018 "Volevo avvisare tutti voi che non andrò a Corleone come inizialmente previsto. Ho aperto il cellulare e tra le news c'era questa notizia data dal nostro candidato sindaco M5S" il quale ha detto che "voleva aprire al dialogo con i parenti dei mafiosi. E questa dichiarazione fa il paio con una foto sua in un bar, con il nipote di Provenzano". Così Luigi Di Maio nel corso di una diretta Facebook, annuncia che non sarà al comizio inizialmente previsto questa sera a Corleone. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev