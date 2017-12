Di Maio: sarò al Circo Massimo tra la gente, come sempre. Il Pd è ridicolo, si rilassi

(Agenzia Vista) Roma, 31 dicembre 2017 Di Maio saro al Circo Massimo tra le persone il Pd si rilassi Il candidato premier del M5S, Luigi Di Maio, in un video messaggio su Facebook: ''Primi auguri di buon anno. Collegatevi alla diretta! E ci vediamo più tardi al Circo Massimo in mezzo alle persone, come ho sempre detto. Capisco che per il Pd è inconcepibile che un parlamentare possa stare la gente e non su un piedistallo, ma questa è la nostra forza. Faccio gli auguri di buon anno anche al PD, ma forse hanno iniziato i brindisi troppo presto! Buon anno a tutti!'' / Fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev