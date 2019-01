Di Maio: se ci sarà recessione mettiamo in sicurezza i più deboli

Roma (askanews) - Con il reddito di cittadinanza si mettono in sicurezza i più deboli "soprattutto in un periodo in cui se è vero o non è vero che andiamo verso un periodo di crisi economica".Lo ha ha affermato il vice premier e ministro Luigi Di Maio alla presentazione del reddito di cittadinanza, sottolineando: "Noi non faremo come quelli di prima che durante la crisi hanno tagliato le fasce più deboli per aiutare quelle cosiddette grandi lobby che dovevano far girare l'economia e quando le cose sono andate male, se ne sono andate in altri paesi". Noi faremo esattamente il contrario, "metteremo in sicurezza le fasce più deboli della popolazione, pensionati, i piccoli imprenditori, i cittadini che hanno difficoltà a trovare lavoro".