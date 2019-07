Di Maio: se Lega vuole far cadere il Governo lo dica chiaramente

Milano, 18 lug. (askanews) - "Se la Lega vuole far cadere il Governo lo dica chiaramente, si prenda la propria responsabilità, non dica falsità sull'M5S ogni giorno, se non vuole più andare avanti se ne prenda le responsabilità". Così il vicepremier, Luigi di Maio, in una diretta su Facebook. "Con questo clima si fa male al paese non al M5s", ha aggiunto. "Per me questo governo deve andare avanti altri quattro anni ma così non si può andare avanti, si prendano le loro responsabilità"."Posso capire che si attacchi il M5s per fare notizia e coprire le inchieste sui finanziamenti alla Lega di questi giorni però è un attacco grave e frontale che io non posso permettere né tollerare, perchè si deve portare rispetto al Movimento, io sono un po' stufo", ha sottolineato Di Maio riferendosi alle accuse all'M5S di lavorare a un governo col Pd."Questa è una falsità, una falsità volgare che ci ritroviamo ogni giorno - ha proseguito - anche perchè oggi se vogliamo seguire questo schemino di Salvini chi è al governo con Berlusconi, in tutte le Regioni, è la Lega, chi sta al governo con Renzi sui finanziamenti a Radio radicale, sulla Tav, è la Lega".