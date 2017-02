Di Maio: segretario Pd tolga fiducia a governo e si torni a voto

Palermo (askanews) - "Il segretario del Pd che dovrebbe dimettersi? A me interessa che il segretario del Pd tolga la fiducia al governo Gentiloni e ci faccia andare a votare prima possibile. Adesso sembra che l'attesa si sia trasformata nella direzione del Pd, nel congresso del Pd, nelle primarie del Pd. A noi di quella roba come cittadini non ci deve fregare niente. A noi interessa che il governo Gentiloni vada a casa il prima possibile e si torni a votare. Devono scegliere tra le pensioni o le elezioni. A settembre matureranno le loro pensioni, scelgano di andare al voto prima altrimenti la dimostrazione che volevano restare su quelle poltrone per prendersi stipendi e pensioni è presto fatta". Lo ha detto il vicepresidente della Camera, Luigi Di Maio, rispondendo ai cronisti a Palermo, a margine di una manifestazione del Movimento 5 Stelle.