(Agenzia Vista) Roma, 30 ottobre 2019 Di Maio: "Siria, unica via è processo politico e inclusivo" Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, nel corso dell'informativa sulla Siria in Senato: "Sosteniamo l'avvio di un processo politico credibile e inclusivo sotto l'egida delle Nazioni Unite lungo la strada tracciata dalla risoluzione 2254 del Consiglio di Sicurezza. Un processo politico credibile e inclusivo è l'unico percorso sostenibile per riportare la pace in Siria, uno dei Paesi simbolo di quelle identità che caratterizzano il Mediterraneo" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev