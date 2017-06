Di Maio su Raggi: primo anno serve a correggere la rotta, ora si comincia a navigare

(Agenzia Vista) Firenze, 20 giugno 2017 Il vicepresidente della Camera ed esponente del M5S, Luigi Di Maio, risponde alle domande a margine dei giornalisti a un'iniziativa a Firenze. Così Di Maio a chi gli chiedeva un giudizio sul primo anno dell'amministrazione Di Virginia Raggi a Roma"Il primo anno serve a correggere la rotta e dopo si comincia a navigare sulla rotta giusta. Miaspetto, come per tutti i sindaci del Movimento, che dal secondoanno in poi si possano fare quegli interventi e quegli investimenti che diano la percezione del cambiamento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev