Di Maio: ultima cosa che volevamo era contratto di governo con Pd

Roma, (askanews) - "Un contratto di governo con il Pd era l'ultima cosa che avremmo voluto fare, ma questa legge scritta da loro ci imponeva di trovare una soluzione per gli italiani e avevamo deciso di seguire un metodo, le cose buone che erano contenute nei programmi elettorali": lo ha affermato il capo politico del M5S Luigi di Maio in un video messaggio pubblicato sul blog delle stelle. "E' evidente che di fronte a un'opportunità di cambiamento questi partiti resistono con tutte le forze. Deve essere chiaro: qui stanno cercando in tutti i modi di fermare un governo del cambiamento per mantenere i loro sporchi interessi", ha aggiunto Di Maio.