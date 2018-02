Di Maio: vogliamo i mandanti dell'attacco hacker a Rousseau

(Agenzia Vista) Roma, 06 febbraio 2018 Di Maio presi autori attacco hacker a Rousseau, ora vogliamo i mandanti "Ringraziamo la Polizia per aver trovato l'autore dell'attacco hacker al sistema Rousseau, ma non ci accontentiamo. Per fare ciò servivano ingenti fondi, vogliamo conoscere i mandanti". Così Luigi Di Maio conversando con i giornalisti al suo arrivo all'Università Link Campus di Roma per il convegno "L'Italia è la politica mondiale, proposte e risposte" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev