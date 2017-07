(Agenzia Vista) Palermo, 09 luglio 2017 Luigi Di Maio in Sicilia per partecipare all'evento che svelera' il nome del candidato del Movimento 5 Stelle per le prossime elezioni regionali. Di Maio, rispondendo a margine alle domande dei giornalisti, ha spiegato: ''noi vogliamo vincere in Sicilia per dimostrare come vogliamo cambiare il Paese quando saremo al governo''. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev