(Agenzia Vista) Roma, 03 novembre 2018 Di Maio vola in Cina in seconda classe e annuncia Vi taglieremo tutti i privilegi Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha postato un video sui social network in cui è su un aereo pronto a partire per la Cina. Nel video annuncia "Anche stavolta viaggio in seconda classe, vi taglieremo tutti i privilegi". fonte Instagram Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it