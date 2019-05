Di Maio:nessuno mi chiede dimissioni, si vince e si perde insieme

Roma, 27 mag. (askanews) - Nessuno dei big del Movimento 5 stelle ha chiesto le dimissioni di Luigi Di Maio dalla guida del movimento. Lo ha detto il capo politico pentastellato nel corso di una conferenza stampa sui risultati delle elezioni europee, in corso nella sede del Mise. "Ho sentito - ha detto il vicepremier - tutti coloro che rappresentano le varie anime del movimento, da Grillo a Casaleggio a Fico a Di Battista: nessuno ha chiesto le mie dimissioni. Si vince insieme e si perde insieme".Secondo Di Maio i big del M5S "sono tutti d'accordo che il movimento si deve riorganizzare ma nessuno ne ha fatto questione di teste da far saltare"."Il M5S - ha aggiunto - deve raccontare la visione del Paese a 10 anni e poi ascoltare. Io non vengo a dirvi cosa dobbiamo cambiare, peccherei di superficialità, nei prossimi mesi ascolteremo i territori".